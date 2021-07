Aamir Khan's divorce with Kiran Rao.. మతాంతర వివాహంలో అంటూ కంగన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు

బాలీవుడ్ మిస్టర్ ఫర్‌ఫెక్ట్ అమీర్ ఖాన్, కిరణ్ రావు విడాకులు తీసుకొంటున్నట్టు ప్రకటించచడం దేశవ్యాప్తంగా సినీ పరిశ్రమలో ఒకరకమైన షాక్ గురిచేసింది. తాము ఇక కలిసి ఉండలేం అంటూ జూలై 3వ తేదీన ఓ ప్రకటను ఇద్దరు కలిసి రిలీజ్ చేశారు. అయితే వారిద్దరి విడాకులపై సినీ ప్రముఖులు రకరకాలుగా తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేశారు. కానీ బాలీవుడ్ ఫైర్ బ్రాండ్‌ కంగన రనౌత్ మాత్రం అత్యంత వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన ఇన్స్‌టాగ్రామ్‌ పోస్టులో ఆమె ఏం అన్నారంటే...

English summary

Bollywood actor Kangana Ranaut reacted on Aamir Khan's divorce with Kiran Rao. She wrote on instagram that At one point In Punjab most families raised one son as a Hindu and another one as a Sikh, this trend has never been seen among Hindus and Muslims or Sikhs or Muslims, or anyone else with Muslims for that matter, with Aamir Khan sir's second divorce I wonder in an interfaith marriage why children come out only Muslims.