ప్రధానిపై దాడి.. ప్రతీ భారతీయుడిపై దాడి.. ఉగ్రవాదుల అడ్డా అంటూ కంగన రనౌత్ ధ్వజం

పంజాబ్ పర్యటనలో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ క్వాన్వాయ్‌లో భద్రత లోపాలు బట్టబయలు కావడం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. ప్రధాని భద్రత గురించిన అంశంపై సుప్రీంకోర్టులో ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎన్వీ రమణ చర్చించేంత తీవ్రత ఈ వ్యవహరంలో వ్యక్తమవుతున్నది. ఈ ఘటనపై శుక్రవారం సుప్రీంకోర్టులో ప్రధాన న్యాయమూర్తి విచారణ జరుపనున్నారు. ఈ క్రమంలో పంజాబ్‌లో ప్రధానికి ఎదురైన సంఘటనపై బాలీవుడ్ నటి కంగన రనౌత్ ఘాటుగా స్పందించారు. ఇంతకు ప్రధాని భద్రత వ్యవహారంలో ఏం జరిగింది? కంగన ఏమని స్పందించారనే విషయాల్లోకి వెళితే..

English summary

Bollywood actress Kangana Ranaut reacted on Modi incident. She posted that, What happened in Punjab is shameful, Honourable Prime Minister is democratically elected leader/representative/voice of 1.4 billion people, an attack on him is an attack on every single Indian