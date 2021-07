అనుకోని చిక్కుల్లో కరీనా కపూర్ ఖాన్ 'ప్రెగ్నెన్సీ బైబిల్'.. ఎవరూ ఊహించని విధంగా తెరమీదకు!

బాలీవుడ్ నటి కరీనా కపూర్ ఖాన్ 'ప్రెగ్నెన్సీ బైబిల్' ఇటీవల విడుదలైంది, దాని గురించి నటి అయితే చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది. ఈ పుస్తకాన్ని సోషల్ మీడియాలో విడుదల చేస్తున్నట్లు ఆమె ప్రకటించింది. ఇది తన మూడో బిడ్డ లాగే ఉందని తెలిపింది. పరిశ్రమకు చెందిన ప్రజలు మరియు ఆమె స్నేహితులు పుస్తకం గురించి విస్తృతంగా ప్రశంసిస్తున్నారు. అందుకే కవర్ రిలీజ్ చేసిన ఒక రోజులోనే, ఈ పుస్తకం నంబర్ వన్ బెస్ట్ సెల్లర్‌గా ట్రెండింగ్ కావడం ప్రారంభమైంది. కరీనా గర్భధారణ సమయంలో ఈ పుస్తకం రాసింది. ఇందులో ఆమె తన ప్రయాణం గురించి, గర్భంతో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యాను లాంటి అంశాల గురించి ఆమె రాసుకొచ్చింది.

ఆమె తన గర్భధారణ రెండింటి నుండి శారీరక మరియు మానసిక అనుభూతులను పంచుకున్నట్లు ఆమె అభిమానులకు తెలియజేసింది. తన రెండవ గర్భధారణలో, కరీనా తల్లులు ఆరోగ్యంగా మరియు ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి చాలా చిట్కాలు ఇచ్చింది. అయితే ఇదంతా పక్కన పెడితే కొంత మంది నటి రాసిన పుస్తకం టైటిల్‌ను జీర్ణించుకోలేదని తెలుస్తోంది. మీడియా నివేదికల ప్రకారం, ఆల్ ఇండియా మైనారిటీ బోర్డు ఈ పుస్తకం పేరు పై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

బోర్డు ఛైర్‌పర్సన్‌తో సహా చాలా మంది దీనిపై ప్రశ్నలు సంధించారు. ఇది మాత్రమే కాదు, వారందరూ న్యాయ సలహా తీసుకొని నటిపై ఫిర్యాదు చేయాలని భావిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే హిందూగా ఉన్న కరీనా ముస్లిం అయిన సైఫ్ ను పెళ్ళాడింది, ఇప్పుడు అనూహ్యంగా క్రైస్తవుల పవిత్ర బంధం బైబిల్ పేరు పెట్టడమే. దీనిపై కరీనా నుండి ఇంకా ఎలాంటి స్పందన రాలేదు. ఇక కరీనా కపూర్ ఖాన్ త్వరలో అమీర్ ఖాన్ నుంచి రాబోతున్న 'లాల్ సింగ్ చద్దా' సినిమాలో కనిపించబోతున్నారు. అయితే నటి గర్భధారణ సమయంలో ఈ చిత్ర షూటింగ్ పూర్తి చేసింది. ఇక ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ కోసం అమీర్ ఖాన్ లడఖ్లో ఉన్నారు. ఇక ఈ సినిమా 'ఫారెస్ట్ గంప్' అనే ఆంగ్ల చిత్రం యొక్క హిందీ రీమేక్.

English summary

Kareena Kapoor Khan's book 'Pregnancy Bible' came in controversy. This book of Kareena is becoming very popular. It is coming in the best seller, but it seems that some people have not digested the title of the book. According to media reports, the All India Minority Board has raised objections regarding the name of the book.