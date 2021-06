బాలీవుడ్ నటి నీనా గుప్తా ఆత్మకథ స్పూర్తితో బాలీవుడ్ హీరోయిన్లందరూ తమకు ఎదురైన క్యాస్టింగ్ కౌచ్‌ను బయటపెడుతున్నారు. ఇప్పటికే సుర్వీన్ చావ్లా వెల్లడించగా.. అదే దారిలో యువ హీరోయిన్ మినీషా లాంబా తన పెదవి విప్పారు. కోరిక తీర్చితే అవకాశాలు ఇస్తామనే సినీ పెద్దల గుట్టు విప్పుతూ మినిషా లాంబా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Bollywood actress Minissha Lamba reveals casting couch experience with film maker in bollywood. She reveals that one film makers asks her that Will you come to dinner? but she rejected offer.