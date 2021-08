MS Dhoni Superb look ఎంఎస్ ధోని విలన్ వేషాలు వేయకు.. బాలీవుడ్ ఖల్ నాయక్ హెచ్చరిక!

ఇండియన్ క్రికెట్ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని స్టైలిష్ హెయిర్ స్టైల్స్‌తో ఎప్పుడూ వార్తల్లో కనిపిస్తుంటాడు. గుండు కొట్టించుకొన్నా లేదా మరే రకంగా హెయిర్ స్టయిల్ మార్చుకొన్నా ధోని ఎప్పుడూ ప్రత్యేకంగానే కనిపిస్తాడు. హెయిర్ స్టయిల్ విషయంలో ఇండియన్ క్రికెటర్లలో ఎవ్వరికి లేని విధంగా ఎంఎస్ ధోనికి ప్రత్యేకమైన ఫాలోయింగ్ ఉంది. తాజాగా ఫంకీ స్టయిల్‌లో కనిపించిన ధోని న్యూలుక్ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌గా మారింది. అయితే ధోని హెయిర్ స్టయిల్ చూసిన బాలీవుడ్ విలన్ గుల్షన్ గ్రోవర్ ఫిదా అయి చేసిన కామెంట్లు ఏమిటంటే..

English summary

MS Dhoni Superb look: Bollywood villain Gulshan Kumar tweeted that, Mahi brother Superb look!Plz don’t accept any Don Roles,that will be mere dhande par laatGrinning face with smiling eyesAlready 3 of my dearest Brothers are doing this to get me out of business Grinning face with smiling eyes. Aalim Badman is coming for you.