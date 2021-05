సుశాంత్ మరణం కేసులో మరో ఇద్దరికి షాక్.. సిద్దార్థ్ పితాని అరెస్ట్ తర్వాత మరోసారి ఎన్సీబీ పంజా

బాలీవుడ్ నటుడు, దివంగత సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్ మరణం కేసులో నార్కోటిక్ కంట్రోల్ బ్యూరో (ఎన్సీబీ) మరోసారి పంజా విసిరింది. బాలీవుడ్‌తో డ్రగ్స్ మాఫియా సంబంధాలపై ముమ్మర దర్యాప్తు చేస్తున్న ఈ సంస్థ తాజాగా అరెస్టులతోపాటు సమన్లు కూడా జారీ చేసి కేసు వివరాలను రాబట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. మే 28 తేదీన సుశాంత్‌కు సన్నిహితుడు సిద్దార్థ్ పితానిని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ కేసు దర్యాప్తును మరింత వేగవంతం చేసింది. ఎన్సీబీ చేస్తున్న దర్యాప్తులోకి వెళితే..

English summary

The Narcotics Control Bureau (NCB) summons Sushant Singh Rajupt's domestic help Neeraj, Keshav after Siddharth Pithani's arrest. We have summoned Neeraj and Keshav for questioning, in the drugs case linked to Rajput's death," NCB sources told ANI.