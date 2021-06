ఆ పరిస్థితుల్లో నా తల్లి ఆత్మాహత్యయత్నం.. నా తొలి పెళ్లి బ్రేకప్ అలా.. నీనా గుప్తా ఆత్మకథలో సంచలనాలు!

బాలీవుడ్ నటి నీనా గుప్తా ఆత్మకథ హిందీ సినీ పరిశ్రమలోనే కాకుండా దక్షిణాదిలో కూడా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నది. సచ్ కహో తో అనే ఆటోబయోగ్రఫిలో నీనా గుప్తా వెల్లడించిన అంశాలు ఇప్పుడు మీడియాలోను, సినీ ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశమయ్యాయి. అయితే ఇప్పటికే కొన్ని విషయాలు మీడియాలో వైరల్ కాగా, ఇప్పుడు బయటకు వచ్చిన మరికొన్ని అంశాలు ఏమిటంటే..

English summary

Neena Gupta autobiography Sach Kahun Toh: Meri Aatmakatha: Neena Gupta sensational revelations in her autobiography Sach Kahun Toh, Which released on june 14th via Virtual meeting. This book is released by Bollywood actress Kareena Kapoor. In this book, Casting couch of South Producer, Subhash Ghai, David Dhawan.