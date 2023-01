AR Rahman సరికొత్త ప్రయోగం.. మ్యూజిక్ డిజిటల్ ఫ్లాట్ ఫామ్ 'కత్రార్'కు ఇంకొక్క అడుగు!

ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్ రెహమాన్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోనవసరం లేదు. భారతదేశం గర్వించదగిన సంగీత దర్శకులలో ఏఆర్ రెహమాన్ టాప్ లో ఉంటారు అని చెప్పవచ్చు. కేవలం ఒక దేశానికి మాత్రమే కాకుండా ఆయన ప్రపంచానికి కూడా నచ్చే విధంగా పాటలు కంపోజ్ చేస్తారు. సంగీతం అనేది భాషకు సంబంధించింది అలాగే ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించింది కాదని కూడా ఆయన నిరూపించారు. అప్పుడప్పుడు ఈ సంగీతంలో పలు ప్రయోగాలు కూడా చేస్తుంటారు. ఇప్పటికే మెటావర్స్ కు సంబంధించిన కత్రార్ ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్పిన ఆయన తాజాగా మరికొన్ని విషయాలు పంచుకున్నారు.

I’m excited to announce today - KATRAAR, the #metaverse platform currently in development, is one step closer to launching. And I look forward to sharing this journey with you all.



➡️ https://t.co/1XP04zo0Lr@HBAR_foundation @MyQyuki #NFTs #Web3 pic.twitter.com/Un0fGSzxdl