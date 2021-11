పూనం మీద దారుణంగా భర్త దాడి.. తల గోడకేసి కొట్టడంతో, కంటికి, ముఖానికి గాయాలు.. అసలు ఏమైందంటే?

మోడల్, నటి పూనమ్ పాండే భర్త సామ్ బాంబేను ముంబై పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. పూనమ్ తన భర్త తన పై దాడికి పాల్పడ్డారని ఆరోపించింది, ఆ తర్వాత పోలీసులు సోమవారం సాయంత్రం సామ్‌ను అరెస్టు చేశారు. కోర్టు అతన్ని మూడు రోజుల కస్టడీకి పంపింది. అంతేకాక పూనమ్‌ను ఆసుపత్రిలో చేర్చినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ విషయంలో తదుపరి విచారణ జరుగుతోంది. దీంతో అసలు ఏం జరిగింది అనే వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Actress Poonam Pandey's husband Sam Bombay (Sam Ahmed) was arrested by the Mumbai Police Monday after the former lodged a complaint against Bombay for assaulting her at Bandra Police station.