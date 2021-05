ఒకప్పుడు బాలీవుడ్‌ను ఏలిన అందాల భామ ప్రియాంక చోప్రా ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ వేదికలపై తన సత్ట్టా చాటుతోంది. బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ అయిన ఆమె ఇప్పుడు హాలీవుడ్ లో తన సత్తా చాటుతోంది. అంతేకాదు భర్త నిక్ జోనాస్ తో కలిసి అంతర్జాతీయ వేదికలపై హంగామా సృష్టిస్తోంది. అవకాశం దొరకాలే కానీ ఈ భామ తన అందాల ఆరబోతతో అభిమానులను మెస్మరైజ్ చేస్తుంటుంది. సరిగ్గా అలాగే తన మేనేజర్, ఫ్రెండ్ అయిన అంజులాకి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ అందాలు ఆరబోసింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Priyanka Chopra wishes her manager and friend Anjula Acharia on her birthday. she shares a sweet wish on social media. Taking to Instagram, Priyanka shared a selfie with Anjula in which both the ladies looked drop dead gorgeous.