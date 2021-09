Priyanka Chopra మీకు అవే కావాలా? ఆ రొమాన్స్ గురించి మీకెందుకు.. ఘాటుగా ప్రియాంక చోప్రా

బాలీవుడ్ హీరోయిన్ స్థాయి నుంచి గ్లోబల్ ఐకాన్‌గా ఎదిగిన ప్రియాంక చోప్రా ఏ విషయంపై కూడా ముక్కు సూటిగా మాట్లాడుతుంది. దాపరికం లేకుండా మాట్లాడటం వల్ల చాలా అవకాశాలు, సమస్యలను ఆమె ఎదుర్కొన్న దాఖలాలు ఉన్నాయి. అయితే తన అభిప్రాయాలను నిక్కచ్చిగా చెప్పే ప్రియాంక చోప్రా తాజాగా తన జీవిత కథను అన్‌ఫినిష్‌డ్‌‌గా ప్రజల ముందుకు తీసుకొచ్చింది. అయితే కొందరు ప్రముఖులు తనకు చేసిన అన్యాయం గురించి ప్రస్తావించింది. అయితే ఇటీవల మీడియాలో ప్రముఖుల పేర్లు చెప్పాలని డిమాండ్ చేయగా ప్రియాంక ఎలా స్పందించారంటే..

English summary

Global Icon Priyanka Chopra says do not degrade My autobiography Unfinished. When She was asked to reveal celebraties name in her memoir.