బాలీవుడ్ పోర్న్ కేసు ఇంకా చల్లబడలేదు, ఇంతలో, సెక్స్ రాకెట్ యొక్క పెద్ద కేసు శుక్రవారం వెలుగులోకి వచ్చింది. ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ జుహులోని ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ నుండి ఒక టాప్ మోడల్ మరియు ప్రఖ్యాత టీవీ నటిని అరెస్టు చేసింది. అయితే, ఈ ఇద్దరిని అరెస్టు చేసినట్లు దర్యాప్తు బృందం చూపించ లేదు. కానీ దానిని రెస్క్యూ అంటున్నారు. ఈ కేసులో, ఇషా ఖాన్ అనే మహిళా బ్రోకర్‌ను అరెస్టు చేసినట్లు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Mumbai Crime Branch on Friday busted a high-profile prostitution racket at a five-star hotel in Juhu. A TV actress was arrested and two people, including a model and another TV actress, have been rescued.