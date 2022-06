బెంగళూరులో రేవ్ పార్టీ భగ్నం.. శ్రద్దాకపూర్ సోదరుడు అరెస్ట్.. పోలీసు దాడి సమయంలో సాహో హీరోయిన్ ఎక్కడంటే?

బాలీవుడ్ నటి శ్రద్దాకపూర్ కుటుంబాన్ని మరోసారి డ్రగ్స్ కేసు వివాదం చుట్టుముట్టింది. గతంలో బాలీవుడ్‌కు సంబంధించిన డ్రగ్స్ కేసులో ఆరోపణలు శ్రద్దాకపూర్‌ ఎదుర్కొన్న విషయం తెలిసిందే. అయితే తాజాగా శ్రద్దా కపూర్ సోదరుడు, యువ హీరో సిద్దాంత్ కపూర్ స్వయంగా పోలీసుల దాడుల్లో బెంగళూరు రేవ్ పార్టీలో దొరకడం దేశవ్యాప్తంగా సినీ పరిశ్రమలో సంచలనం రేపింది. పోలీసుల అదుపులో ఉన్న సిద్దార్థ్ కపూర్ కేసు వివరాల్లోకి వెళితే..

Karnataka | Actor Shraddha Kapoor's brother Siddhanth Kapoor detained during police raid at a rave party in a Bengaluru hotel, last night. He is among the 6 people allegedly found to have consumed drugs: Bengaluru Police pic.twitter.com/UuHZKMzUH0

English summary

Actor Shraddha Kapoor's brother Siddhanth Kapoor detained during police raid at a rave party in a Bengaluru hotel, last night. He is among the 6 people allegedly found to have consumed drugs says Bengaluru Police