సినీ పరిశ్రమలో ఏ హీరోనైనా ఫెయిల్యూర్స్ వెంటాడటం సహజంగానే కనిపిస్తాయి. అందుకు షారుక్ ఖాన్ అతీతుడు కాదనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే గత నాలుగైదు సంవత్సరాలుగా వరుస పరాజయాలు ఆయనను వెక్కిరించడంతో షారుక్ ముఖానికి మేకప్ వేసుకొకుండా ఇంటికే పరిమితమయ్యారు. అయితే సక్సెస్ బాట పట్టుకోవడానికి ప్రస్తుతం దీపిక పదుకోన్‌తో కలిసి పఠాన్ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన విశేషాలు అభిమానులను, సినీ ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Shah Rukh Khan, Deepika Padukone's Pathan shooting at Spain. Aditya Chopta and Siddharth Anand planned well for shoot. Unit is shooting at place where No Bollywood film has ever shot in Spain.