బడా ప్లాన్ లో కరణ్ జోహార్.. బిగ్ బాస్ కోసం రాజ్ కుంద్రా కేసు, షోలోకి ఆమె ఎంట్రీ?

టెలివిజన్ లో స్టార్ రియాలిటీ షోగా పేరు తెచ్చుకున్న 'బిగ్ బాస్' మొట్టమొదటి సారిగా ఈ సారి ఓటీటీలో ప్రసారం కాబోతోంది. ఆపై అది టీవీలో ప్రసారం చేయబడుతుందని అంటున్నారు. ఇక ఈ షోకి సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికర న్యూస్ వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే



English summary

TV’s popular reality show ‘Bigg Boss’ will first come on OTT this time and then it will be telecast on TV. as per some reports it is confirmed that Shamita Shetty, sister of Bollywood actress Shilpa Shetty, will also be seen in ‘Bigg Boss OTT’.