Shilpa Shettyకి మరో బిగ్ షాక్.. మొన్న భర్త, ఇప్పుడు తల్లి అరెస్ట్, అసలేం జరిగిందంటే?

బాలీవుడ్ నటి శిల్పా శెట్టి కష్టాలు ఏమాత్రం తగ్గే అవకాశాలు కనిపించడం లేదు. ఇప్పటికే ఆమె భర్త రాజ్ కుంద్రా పోర్న్ మూవీస్ వ్యవహారంలో అరెస్ట్ అయి జైల్లో ఉండగా ఇప్పుడు శిల్ప మరియు ఆమె తల్లి సునంద శెట్టి మీద ఇప్పుడు కోట్ల రూపాయలలో మోసం చేసినట్టు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఉత్తర ప్రదేశ్ రాజధాని లక్నోలో శిల్పా మరియు ఆమె తల్లిపై కేసు నమోదైంది. దానికి సంబందించిన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Bollywood actress Shilpa Shetty's troubles are unlikely to abate. Shilpa and her mother Sunanda Shetty are now accused of cheating crores of rupees while her husband Raj Kundra was already in jail after being arrested in a porn movies affair.