RajKundraతో తీవ్ర వాగ్వాదం..కన్నీళ్ళు పెట్టిన శిల్ప.. కీలక వివరాలు వెల్లడి?

ముంబై పోలీసులు పోర్న్ సినిమాలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న పోర్న్, బాలీవుడ్ నటి శిల్పా శెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రాను జూలై 19 న అరెస్టు చేశారు. రాజ్ కుంద్రాను 4 రోజుల పాటు నిరంతరం విచారించిన తర్వాత, క్రైమ్ బ్రాంచ్ శుక్రవారం తన జుహు బంగ్లా చేరుకుంది. ఇక్కడ క్రైమ్ బ్రాంచ్ అధికారులు ముఖాముఖి కూర్చుని రాజ్ మరియు శిల్పాలను విచారించారు. ఈ సమయంలో శిల్పా శెట్టి తీవ్రంగా ఏడ్చినట్లు కొన్ని నివేదికలలో చెప్పబడింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

crime branch team of Mumbai Police also raided the bungalow of Kundra and Shilpa Shetty after Raj Kundra was implicated in the pornography case. According to Crime Branch sources, Shilpa Shetty cried 3 to 4 times during the entire statement.