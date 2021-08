రాజ్ కుంద్రా పోర్న్ కేసు: ఆ ఒక్క విషయంలో శిల్పా శెట్టికి ఊరట.. వారు తప్పు చేయలేదని..

దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన రాజ్ కుంద్రా పోర్న్ రాకెట్ కేసులో రోజుకో విషయం బయటకు వస్తుంది. అశ్లీల చిత్రాలు చిత్రీకరించారని కేసు నుంచి రాజ్ కుంద్రా తోపాటు ఆమె భార్య మాజీ హీరోయిన్ అయినటువంటి శిల్పాశెట్టి కూడా అనేక రకాల విచారణతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. అయితే మరొక కీలకమైన విచారణలో వారికి కొంత ఊరట లభించింది. దీంతో శిల్పా శెట్టి కాస్త ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. వారు షేర్ హోల్డింగ్ వివరాల వెల్లడి నిబంధనలను ఉల్లగించరని ఆరోపణలు రాగా ఇటీవల సెబీ విచారణను ముమ్మరం చేసింది.

English summary

Along with Raj Kundra, Shilpa Shetty, who is also the ex-heroine of his wife, has also faced difficulties with various investigations since the case of pornography. However in another crucial trial they got some solace. Shilpa Shetty breathed a sigh of relief. SEBI has recently intensified its probe into allegations that they did not violate the terms of the shareholding disclosure details.