Sidharth Shukla : చివరి ఫోన్లో ఏమన్నాడు?.. వేసుకున్న మందులేంటి?.. కారు అద్దం ఎందుకు పగిలింది?

ప్రముఖ నటుడు మరియు 'బిగ్ బాస్ 13' విజేత సిద్ధార్థ్ శుక్లా ఈ రోజు ఉదయం మరణించారు. గురువారం ఉదయం 11 గంటల సమయంలో సిద్ధార్థ్ శుక్లా గుండెపోటు కారణంగా హాస్పిటల్ కి వెళ్లేలోగా మరణించారు. సిద్ధార్థ్ శుక్లా రాత్రి పడుకునే ముందు కొన్ని మాత్రలు వేసుకున్నారని ఆ తర్వాత అతను నిద్రపోయాడని చెబుతున్నారు.

అయితే ఈ ఉదయం సిద్దార్థ్ ఛాతీలో నొప్పి గురించి ఉందని, తన తల్లికి ఏదో అనీజీగా ఉందని చెప్పారు. దీంతో ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లగా అప్పటికే మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. అయితే ఆయన చివరి కాల్, కారు వెనుక అద్దం పగలడం ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

RX 100 Karthikeya కాబోయే భార్య ఎంత అందంగా ఉందొ చూశారా? హీరోయిన్స్ చాలరు!

English summary

The news of the death of famous entertainment superstar Sidharth Shukla has shocked everyone. The rear glass of the BMW car in which Sidharth Shukla reached his flat last night was said to have been badly damaged.