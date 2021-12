సంచలనంగా కత్రినా పెళ్లి ఖర్చులు: ఆ ఒక్క దానికే 7 లక్షలు.. ఆమె పెట్టుకునే మెహందీ ప్రత్యేకత ఏంటంటే!

కొంత కాలంగా దేశంలో ఉన్న పలు సినీ ఇండస్ట్రీల్లో వరుసగా పెళ్లి భాజాలు మోగుతున్నాయి. దక్షిణాది నుంచి ఉత్తరాది వరకూ ఉన్న చాలా మంది సినీ ప్రముఖులు ఈ మధ్యనే వివాహాలు చేసుకున్నారు. ఎక్కువగా ఈ పరిస్థితి బాలీవుడ్‌లోనే కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే అక్కడ ఇటీవలి కాలంలో చాలా మంది పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నారు. మరికొందరు ఏడడుగులు నడిచేందుకు రెడీగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే బాలీవుడ్‌లో చాలా కాలంగా ప్రేమ పక్షుల్లా విహరిస్తోన్న కత్రినా కైఫ్, వికీ కౌశల్ కూడా పెళ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వీళ్లిద్దరి పెళ్లికి సంబంధించిన కొన్ని ఖర్చుల వివరాలు బయటకు వచ్చాయి. ఆ లెక్కలు చూసి సినీ ప్రియులంతా షాక్ అవుతున్నారు. ఆ సంగతులేంటో చూద్దాం పదండి!

Vicky Kaushal and Katrina Kaif are set to get married on December 9 at Six Senses Fort Barwara. The couple will be staying in the most expensive suites at the hotel.