నటి నోటి దూల.. కులాల మీద అనుచిత వ్యాఖ్యలు..అట్రాసిటీ కేసు పెట్టిన పోలీసులు!

బాలీవుడ్ నటి, బిగ్ బాస్ తో మంచి ఫేం తెచ్చుకున్న యువికా చౌదరి తెలుగు వారికి పెద్దగా పరిచయం లేదు. కానీ హిందీ సినిమాలు చూసేవారికి ఆమె సుపరిచితురాలు. పలు సినిమాలో నటించి మంచి పేరు సంపాదించుకుంది. అంతేకాకుండా బుల్లితెరలో కూడా ఎన్నో షోలలో పాల్గొని మంచి క్రేజ్ అందుకుంది. తాజాగా ఈ బ్యూటీ నోటి దూల ఇప్పుడు చిక్కుల్లో చిక్కుకునేలా చేసింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Bigg Boss 9 fame and actor Yuvika Chaudhary has been booked by Haryana police. Case was booked in relation to a casteist slur she used in a video a few days back.