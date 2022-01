ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ నటించిన పుష్ప చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల పరంపరను కొనసాగిస్తూనే ఉంది. తెలుగు, రాష్ట్రాలు, ఓవర్సీస్‌లో థియేట్రికల్ రన్‌ను ముగించినట్టు కనిపించినా.. ఉత్తరాదిలో ప్రతికూలతలను ఎదురిస్తూ సరికొత్త రికార్డులను క్రియేట్ చేస్తున్నది. తాజాగా ఈ చిత్రం అల్లు అర్జున్ కెరీర్‌లోనే కాకుండా దక్షిణాది సినిమాల పరంగా ఓ రికార్డును నమోదు చేసింది. పుష్ప సినిమాకు సంబంధించిన కలెక్షన్ల వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Icon star Allu Arjun's Pushpa Hindi Version joined in 100 crores club in North region. PushpaHindi hitting the ₹ 100 NBOC mark, Icon Star alluarjun joins an exclusive club of South Stars - Prabhas and Superstar rajinikanth - who have done ₹ 100 Cr NBOC in Hindi..