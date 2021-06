Prabhas: సలార్ సినిమాకు అమెజాన్ దిమ్మతిరిగే ఆఫర్.. దాదాపు బడ్జెట్ వెనక్కి వచ్చినట్లే!

టాలీవుడ్ లోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పాన్ ఇండియా అభిమానులు ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల్లో సలార్ ఒకటి. ఈ సినిమా ఇప్పటికే సగానికి పైగా షూటింగ్ పనులను పూర్తి చేసుకుంది. దీంతో నిర్మాతలు బిజినెస్ డీలింగ్స్ పై చర్చలు జరిపడానికి సిద్ధమయ్యారు. అమెజాన్ ప్రైమ్ ఇటీవల చెప్పిన రేటు అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసిందట. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

AmazonPrime offering an Earth-staggering Deal for Prabhas's Salaar digital rights. It is said to be 130 crores+. Makers yet to take final decision.