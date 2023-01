Avatar 2 Closing Collections 2022లో హయ్యెస్ట్ కలెక్షన్లు.. ఇండియాలో అవతార్ 2 వసూళ్లు ఎంతంటే?

ప్రపంచ దిగ్గజ సినీ దర్శకుడు జేమ్స్ కామెరాన్ డైరెక్షన్‌లో రూపొందిన అవతార్: ది వే ఆఫ్ వాటర్ చిత్రం భారీ అంచనాలతో వచ్చి రికార్డు కలెక్షన్లను నమోదు చేసింది. వాటర్ థిమ్‌తో రూపొందిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు గొప్ప విజువల్ అనుభూతిని క్రియేట్ చేసింది. అవతార్ 2 చిత్రంలోని గ్రాఫిక్ వర్క్ ప్రతీ ఒక్కరిని ఆకట్టుకొన్నది. దాంతో భారీ వసూళ్లు నమోదయ్యాయి. డిసెంబర్ 16వ తేదీ, 2022 సంవత్సరంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ చిత్రం ఇండియాలో ఎంత వసూలు చేసిందంటే?

Popular Film Maker James Cameron's Avatar: The Way of Water has done fantastic business in India. This movie collected 386 crores gross collection in 35 days. Here is the break up collections.