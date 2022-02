బాలీవుడ్ హీరోయిన్ జాక్వలైన్ ఫెర్నాండేజ్‌తో రొమాంటిక్ ఫోటోలు లీక్ కావడంపై మనీలాండరింగ్ వ్యవహారంలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కన్మన్ సుకేష్ చంద్రశేఖర్ స్పందించారు. జాక్వలైన్ ఫెర్నాండేజ్‌తో అతి సన్నిహితంగా ఉంటూ రొమాన్స్ చేస్తున్న ఫోటోలు లీక్ కావడంపై అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశాడు. తాను, జాక్వలైన్ కలిసి ఉన్న ఫోటోలు రిలీజ్ కావడంపై ఈడీ, ఇతర దర్యాప్తు సంస్థలు వారి రిలేషన్‌పై దృష్టిపెట్టాయి. జాక్వలైన్‌ను పలుమార్లు విచారణకు పిలిచి ప్రశ్నించారు. ఈ వివాదానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Bollywood Star Heroine Jacqueline Fernandez's selfie Photo with Mafia don Sukesh Chandrasekhar goes vrial in the media.In an alleged letter to the media through his lawyer, conman Sukesh Chandrashekhar has expressed his displeasure over the intimate photographs of him with Jacqueline Fernandez being circulated on social media.