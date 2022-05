సంచలన దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ రూపొందించిన కేజీఎఫ్2 చిత్రం హిందీ వెర్షన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద దుమ్మురేపుతున్నది. విడుదలైన మొదటి రోజు నుంచే ఆల్‌టైమ్ రికార్డులతో హోరెత్తిస్తున్న ఈ చిత్రం సరికొత్తగా మరో మైలురాయిని దాటింది. త్వరలోనే ఈ చిత్రం ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ హిస్టరీని క్రియేట్ చేయడానికి సిద్దమవుతున్నది. హిందీ వెర్షన్ కేజీఎఫ్2 సినిమా రికార్డులు, కలెక్షన్ల వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

KGF Chapter 2 is doing at box office. on day 23rd Hindi Collections goes up to 400 crores. its aiming at Baahubali: The Conclusion Record.