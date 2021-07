అఖిల్ కోసం 50 ఏళ్ళ అనుభవం ఉన్న సీనియర్ హీరో.. మూడు సీన్లకే సాలీడ్ రెమ్యునరేషన్!

టాలీవుడ్. ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న హీరోల్లో అఖిల్ మొదటి స్థానంలో ఉంటాడు. ఎందుకంటే అక్కినేని లాంటి ఉన్నతమైన బ్యాక్ గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన ఈ చిన్నోడు ఇంతవరకు బాక్సాఫీస్ వద్ద సరైన విజయాన్ని అందుకోలేదు. ఇక ఎలాగైనా సక్సెస్ అందుకోవాలని తదుపరి సినిమాల కోసం ప్రాణం పెట్టి హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాడు. ఇక అఖిల్ చేస్తున్న ఏజెంట్ సినిమాలో 50ఏళ్ళ కెరీర్ ఉన్న సీనియర్ హీరో కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇక ఆయనకు సాలీడ్ రెమ్యునరేషన్ అందుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

Akhil working hard to make it a success for his next films to receive success anyway. The senior hero, who has a 50-year career, is reportedly playing a key role in Akhil's Agent movie. It seems that he is getting solid remuneration.