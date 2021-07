టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్తులు ఏడాదికి రెండు మూడు వచ్చేలా ఉన్నాయి. మన అగ్ర హీరోలు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా ఒకదాని తరువాత మరొక సినిమాను లైన్ లో పెడుతున్నారు. ఇక బడ్జెట్ విషయంలో కూడా అస్సలు తగ్గడం లేదు. ఎన్టీఆర్ 30వ సినిమా కోసం మైండ్ బ్లోయింగ్ అనేలా బడ్జెట్ కేటాయించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతే కాకుండా నటీనటులు విషయంలో కూడా పాన్ ఇండియా రేంజ్ కు తగ్గట్లుగానే ఆలోచిస్తున్నారు.

English summary

It seems that NTR has allocated a budget for the 30th movie called Mind Blowing. Apart from that, in the case of the cast, they are also thinking of adapting to the Pan India range.