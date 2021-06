13 years of ready: కళ్ళు చేదిరేలా కలెక్షన్స్ అందించిన సినిమా.. రామ్ కెరీర్ బెస్ట్ హిట్

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ రేటు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కొన్ని సందర్భాల్లో సైలెంట్ గా వచ్చి బాక్సాఫీస్ హిట్ అందుకున్న ఏకైక హీరో రామ్ పోతినేని. దేవదాసు సినిమాతో హీరోగా పరిచయమైన రామ్ ఆ సినిమతో మంచి హిట్ అందుకున్నాడు. అనంతరం జగడం డిజాస్టర్ అవ్వడంతో నెక్స్ట్ ఎలాగైనా హిట్ అందుకోవాలని రెడీ చేసి బిగ్గెస్ట్ హిట్ అందుకున్నాడు. ఇక ఆ సినిమా విడుదలైన నేటికి 14ఏళ్లవుతోంది. సినిమా కలెక్షన్స్ పై ఒక లుక్కేస్తే..

English summary

Ram, who was introduced as a hero in the film Devadasu, received a good hit with the film. Afterwards the jagadam became a disaster and he was ready to receive the next hit anyway and received the biggest hit. It has been 14 years since the release of the film. Take a look at the movie collections ..