 »   » బాక్సాఫీస్ రిపోర్ట్: ‘పద్మావత్’ తర్వాత అక్కడ ‘రంగస్థలం’ టాప్

మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'రంగస్థలం' చిత్రం తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఓవర్సీస్ మార్కెట్లో వసూళ్లు అదరగొడుతోంది. యూఎస్ఏ మార్కెట్లో ఫస్ట్ వీకెండ్‌లోపే 2 మిలియన్ డాలర్ మార్క్ అందుకున్న ఈ చిత్రం, ఆస్ట్రేలియాలో కూడా కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తోంది.

ఈ ఏడాది ఆస్ట్రేలియాలో ఓపెనింగ్ వీకెండ్ టాప్ కలెక్షన్ సాధించిన భారతీయ చిత్రాల్లో 'రంగస్థలం' 2వ స్థానంలో నిలిచింది. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు వెల్లడిస్తూ ప్రముఖ ట్రేడ్ అనలిస్ట్ తరణ్ ఆదర్శ్ ట్వీట్ చేశారు.

This is HUGE... This is an EYE-OPENER... Telugu film #Rangasthalam is the SECOND BIGGEST *opening weekend grosser* [2018] in AUSTRALIA... Collects A$ 289,768 [₹ 1.45 cr] in its opening weekend... Top 5 list follows... @Rentrak