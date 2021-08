టాలీవుడ్ లో మోస్ట్ అవైటెడ్ సినిమాల రిలీజ్ డేట్లు ఫిక్స్… ఇదిగోండి ఫైనల్ లిస్టు!

ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులకు అలాగే తెలుగు సినిమా లవర్స్ కు ఉన్నంత కన్ఫ్యూజన్ మరి ఎవరికి ఉండదు అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు.. ఎందుకంటే పెద్ద సినిమాలు అలాగే బాగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాలు అని భావిస్తున్న అన్ని సినిమాల రిలీజ్ డేట్ల విషయంలో సందిగ్ధత నెలకొంది. అయితే కొన్ని సినిమాల రిలీజ్ డేట్లు ప్రకటించి ఉండగా మరికొన్ని సినిమాలు ప్రకటిస్తారని ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులు సహా ఇండియా లెవల్లో అందరూ ఎదురుచూస్తున్న కొన్ని సినిమాల విడుదల తేదీలు ఈ మేరకు ఉన్నాయి.



English summary

there is confusion in Tollywood movies release dates. here is the the final is a list of Tollywood movies release dates named r r r, Acharya, Radheshyam Bheemla Nayak and Sarkaru Vaari Paata