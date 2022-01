Spider Man 18 days collections.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 10200 కోట్ల కలెక్షన్లు.. ఇండియాలో ఎంత వసూలు చేసిందంటే?

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నెలకొన్న కరోనావైరస్ పరిస్థితులను అధిగమించి స్పైడర్ మ్యాన్: నో వే హోమ్ చిత్రం భారీ వసూళ్లను రాబడుతున్నది. ఓ వైపు థియేటర్లలో ఆంక్షలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ ఈ చిత్రం ఇండియాలోనే కాకుండా విడుదలైన పలు దేశాల్లో రికార్డు వసూళ్లను నమోదుచేస్తున్నది. స్పైడర్ మ్యాన్: నో వే హోమ్ చిత్రం 2021లో అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన చిత్రం రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకొన్నది. స్పైడర్ మ్యాన్ 18 రోజుల కలెక్షన్ల వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Spider-Man No Way Home released on december 16 in India and released 17th worldwide. Spider-Man: No Way Home grossed an estimated $52.7 million over the weekend in the US. It’s three-week total Worldwide stands at $1.37 billion, with China and Japan yet to release the film.