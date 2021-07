వైష్ణవ్ తేజ్కు అందరికంటె ఎక్కువ రెమ్యునరేషన్ ఇస్తున్న స్టార్ హీరో.. ఆ హీరోలతో సమానంగా..

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఈ ఏడాది గ్రాండ్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన మెగా మేనల్లుడు వైష్ణవ్ తేజ్ మొదటి సినిమాతోనే బాక్సాఫీస్ హిట్ అందుకున్నాడు. మెగా వారసత్వం నుంచి వచ్చినప్పటికీ సేఫ్ జోన్ లో కాకుండా ఒక ప్రయోగాత్మకమైన కథను ఎంపిక చేసుకోవడం అందరికి షాక్ ఇచ్చింది. ఇక ప్రస్తుతం అతను చేస్తున్న సినిమాలకు రెమ్యునరేషన్ కూడా గట్టిగానే అందుతోంది. ఇక నాగార్జున హోమ్ ప్రొడక్షన్ లో తెరకెక్కబోయే సినిమాకు కూడా సాలీడ్ రెమ్యునరేషన్ అందుతున్నట్లు సమాచారం.

English summary

Mega nephew Vaishnav Tej, who made a grand entry in the Tollywood industry this year, received a box office hit with his first film. It is learned that Nagarjuna is also giving a solid remuneration for his upcoming film in home production.