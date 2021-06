మీడియం రేంజ్ హీరోల్లో బాహుబలి లాంటి రెమ్యునరేషన్.. వరుణ్ తేజ్ డిమాండ్ మామూలుగా లేదు!

స్టార్ హీరోల రెమ్యునరేషన్ ఈ రోజుల్లో ఉహాలకందని రేంజ్ లో ఉంటోంది. అయితే ఆ నెంబర్లు ఒక విధంగా మార్కెట్ కు తగ్గట్లుగానే ఉంటున్నాయి. నిర్మాతలు కూడా అన్ని వైపులా చూసుకొని హీరోలకు పారితోషికాలు అడిగినంత ఇస్తున్నారు. ఇక ప్రస్తుతం మీడియం రేంజ్ హీరోలలో వరుణ్ తేజ్ అందరికంటే ఎక్కువ రెమ్యునరేషన్ అందుకుంటున్నట్లు సమాచారం.

English summary

Remuneration of Star Heroes is in the unmatchable range these days. But those numbers remain in line with the market in a way. The producers are also mindful on all sides and giving as much as they ask for rewards for the heroes. It is learned that Varun Tej is currently receiving the highest remuneration among medium range heroes.