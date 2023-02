చాయ్ బిస్కట్ ఫిలింస్, లహరీ మ్యూజిక్ బ్యానర్‌పై అనురాగ్ రెడ్డి, శరత్ చంద్ర, చంద్రు మనోహరన్ నిర్మాతలుగా షణ్ముఖ ప్రశాంత్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం రైటర్ పద్మభూషణ్. కలర్ ఫోటోతో విమర్శకులు ప్రశంసలు అందుకొన్న సుహాస్ నటించిన ఈ చిత్రంలో ఆశీష్ విద్యార్థి, రోహిణి, గోపరాజు రమణ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. సుహాస్‌తో టీనా శిల్పరాజ్, శ్రీ గౌరీ ప్రియా హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 3వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈ సినిమా తొలి రోజు కలెక్షన్ల అంచనా విషయానికి వస్తే..

English summary

Actor Suhas's latest movie is Writer Padmabhushan is getting The response is overwhelmingly amazing!!. Shows being added in the US, UK, Aus, CAN, TG, AP, Chennai, Vellore, Bangalore, Mumbai, Pune, Orissa and some more states!! Here is the day 1 expected Collection worldwide