పుష్ప కోసం మరో హీరో.. ఆయన అయితేనే కరెక్ట్ అంటూ!

అల్లు అర్జున్ హీరోగా సుకుమార్ దర్శకత్వంలో పుష్ప అనే సినిమా తెరకెక్కుతున్న సంగతి తెలిసిందే. రంగస్థలం తర్వాత సుకుమార్ చేస్తున్న సినిమా కావడంతో పాటు ఆర్య, ఆర్య-2 తర్వాత వీరిద్దరి కాంబినేషన్ లో వస్తున్న సినిమా కావడంతో ఈ సినిమా మీద అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. దానికి తగ్గట్టు ఒక ఆసక్తికర వార్త వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

allu arjun sukumar' pushpa is going to relase in august month. we all know fahadh faasil is playing a negative role in the movie. as per reports tharun is going to dub for fahadh faasil role.