పుష్ప పరిస్థితి ఇలా అయ్యిందేంటి.. మొదలయ్యే క్షణంలో మొత్తం క్యాన్సిల్!

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలోనే కాకుండా నేషనల్ వైడ్ గా చాలామంది అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్న పాన్ ఇండియా సినిమాల్లో పుష్ప కూడా ఉంది. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో అల్లు అర్జున్ పుష్ప రాజ్ పాత్రలో విశ్వరూపం చూపించనున్నట్లు ఒక క్లారిటీ అయితే వచ్చేసింది. ఇక సోమవారం సినిమాకు సంబంధించిన షూటింగ్ ను స్టార్ట్ చేయాలని అనుకున్న చిత్ర యూనిట్ అనుకోని విధంగా క్యాన్సిల్ చేసుకోవడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

English summary

Pushpa is one of the most awaited Pan India movies not only in the Tollywood industry but also nationally. It has been clarified that Allu Arjun will play the role of Pushpa Raj in the upcoming film directed by Sukumar. Unexpected cancellation of the film unit, which was scheduled to start shooting for the film on Monday, has become a hot topic.