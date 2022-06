Pushpa 2 తరువాత బన్నీ ఫాన్స్ కాలరెగరేసే కాంబో.. నెవర్ బిఫోర్ ఎవర్ ఆఫ్టర్ అనేలా!

పుష్ప సినిమాతో పాన్ ఇండియా హీరోగా మారిపోయిన అల్లు అర్జున్ నుంచి పుష్ప 2 తర్వాత ఎలాంటి సినిమా వస్తుందనే విషయం మీద పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. అయితే ఆయన ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ ఫైనల్ చేయలేదు కొందరు దర్శకుల దగ్గర కథలు వింటున్నానని వార్తలు బయటకు వచ్చాయి. కానీ ఆయన ఎవరి సినిమాకి ఇంకా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు తేలలేదు. కానీ తాజాగా క్రేజీగా టాలీవుడ్ సర్కిల్స్ లో ఒక క్రేజీ రూమర్ వినిపిస్తోంది అది కనుక నిజమైతే బన్నీ ఫాన్స్ కాలర్ ఎగరేయడం ఖాయమని అంటున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Allu Arjun's Next After Pushpa 2 may start with Lokesh Kangaraj. Multiple Top Production Houses like Geetha Arts in Telugu, Dharma Productions in Hindi, Hombale Films in Kannada to work together.