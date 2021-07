Allu Arjun Pushpa Release Date: త్వరలో అధికారిక ప్రకటన కూడా?

అల వైకుంఠ పురంలో లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమా తర్వాత అల్లు అర్జున్ చాలా గ్యాప్ తీసుకుని చేస్తున్న సినిమా పుష్ప. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా మీద భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే తాజాగా ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ గురించి ఆసక్తికర ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

As per latest buzz Makers of allu arjun's Pushpa preparing to complete shoot and to release it for Christmas 2021. However, there is no official announcement regarding the release date.