Balakrishna : నారూటే సపరేటు.. జగన్ తో భేటీ కోసం యత్నం.. పెద్దల భేటీ డౌటే?

టాలీవుడ్ నుంచి కొంతమంది సినీ పెద్దలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ తో భేటీ కాబోతున్నారు అనే వార్త గత కొద్దిరోజుల నుంచి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అయితే ఈ విషయం మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుంచి గాని టాలీవుడ్ పెద్దలు నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన కూడా వెలువడలేదు. అయితే తాజాగా ఈ ఈ సమావేశానికి సంబంధించిన కొన్ని కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఇందులో నిజానిజాలు ఏ మేరకు ఉన్నాయో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఈ ప్రచారం అయితే గట్టిగా మొదలైంది. దానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

There are reports that Nandamuri Balakrishna himself is trying to get the appointment of the Chief Minister ys jagan on theatre tickets issue.