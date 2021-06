Balakrishna కోసం కథ సెట్ చేస్తున్న రొమాంటిక్ దర్శకుడు.. ఈ కాంబినేషన్ ఎవరు ఊహించి ఉండరు!

ఏ సినిమా ఇండస్ట్రీలో అయినా కూడా దర్శకులకు ఉండే కామన్ కోరిక.. ప్రతి హీరోతో వర్క్ చేయాలని ఉంటుంది. కానీ ఈ రోజుల్లో వేగంగా సినిమాలు చేయడం అంటే చాలా కష్టమైన పని. అందుకే దర్శకులు టైమ్ దొరికినప్పుడే హీరోల డేట్స్ ఎలాగైనా దక్కించుకోవాలని అనుకుంటారు. ఇక ప్రస్తుతం ఒక రొమాంటిక్ సినిమాల దర్శకుడు బాలకృష్ణ డేట్స్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నట్లు టాక్ వస్తోంది. అతని గత చిత్రాలను బట్టి చూస్తే లవ్ స్టారి ఏదైనా రాస్తున్నాడా అనే అనుమానం రాకుండా ఉండదు.

English summary

Venky Atuluri, who is well known for directing romantic movies, is also reported to have heard a line for Balayya recently. Like the line to tell the full script to be ready. Venky, who has directed films like Toliprema, Mr. Majnu and Rang De, has never touched mass stories. Hence the information that this time the format is being changed a bit