కర్ణన్ రీమేక్.. మళ్ళీ ఆ సీనియర్ దర్శకుడి వైవు అడుగులు వేస్తున్న బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్!

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్స్ తో సంబంధం లేకుండా బ్యాక్ టూ బ్యాక్ సినిమాలు చేసే అతికొద్ది మంది హీరోల్లో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ఒకరు. ఆయన ఎలాంటి సినిమా చేసినా కూడా బారి బడ్జెట్ తోనే తెరకెక్కుతోంది. విడుదల తరువాత రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా కూడా ఆ తరువాత వచ్చే సినిమాపై ప్రభావం పడకుండా చూసుకోవడం బెల్లంకొండకు అలవాటే.

అసలు మ్యాటర్ లోకి వస్తే బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ త్వరలో కర్ణన్ సినిమాను సెట్స్ పైకి తీసుకురాబోతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇదివరకే తమిళ్ రీమేక్ రాక్షసుడు సినిమాతో బాక్సాఫీస్ హిట్ కొట్టిన బెల్లంకొండ ఇప్పుసు ధనుష్ హిట్ కొట్టిన సినిమాతో మరో బాక్సాఫీస్ హిట్ అందుకోవాలని చూస్తున్నాడు. ఇక దర్శకుడు ఎవరు అనేది సస్పెన్స్ గా మారింది. ఇదివరకే శ్రీకాంత్ అడ్డాల పేరు వినిపించింది గాని అఫీషియల్ గా ఎవరు క్లారిటీ ఇవ్వలేదు.

ఇక బెల్లంకొండ ఫ్యామిలీకి సన్నిహితంగా ఉండే వివి.వినాయక్ కర్ణన్ రీమేక్ ను డైరెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే వినాయక్ ఛత్రపతిని హిందీలో రీమేక్ చేయడానికి ఒప్పుకున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఆ సినిమాను సెట్స్ పైకి తీసుకురావడం సేఫ్ కాదని వెయిటింగ్ లిస్టులో పెట్టారు. ఇక ఆ లోపు కర్ణన్ రీమేక్ తో టాలీవుడ్ లో హిట్టు కొట్టి బాలీవుడ్ కు వెళ్లాలని బెల్లంకొండ ప్లాన్ వేశాడు. మరి ఆ ప్లాన్ ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుందో చూడాలి.

English summary

Bellamkonda Srinivas is all set to bring Karnan to the sets soon. Bellamkonda, who has already hit the box office with his Tamil remake monster, is now looking to get another box office hit with Dhanush's hit. And who the director is has become a suspense. So far, the name of Srikanth Addala has been heard but no one has officially clarified.