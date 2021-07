మహేష్ బాబు హిస్టారికల్ మూవీ.. రాజమౌళి సినిమా కంటే భారీగా, హింట్ ఇచ్చిన బడా ప్రొడ్యూసర్

టాలీవుడ్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో అగ్ర హీరోలు ఈ మధ్య రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమాలను ఎక్కువగా టచ్ చేయడం లేదు. ఏదైనా సరే కొత్తగా ఉండాలని జాగ్రత్తగా అడుగులు వేస్తున్నారు. ఇక మళ్ళీ హిస్టారికల్ కథలను అలాగే పౌరాణిక అంశాలను ఆధారంగా చేసుకొని సినిమాలను చేస్తున్నారు. మహేష్ బాబు కూడా భవిష్యత్తులో రాముడిగా కనిపించే అవకాశం ఉందని గత కొంతకాలంగా అనేక రకాల కథనాలు వస్తున్నాయి. ఇక ఇటీవల ఒక సీనియర్ నిర్మాత కూడా ఒక వివరణ ఇవ్వడం వైరల్ గా మారింది.

English summary

Top heroes in the Tollywood film industry are not touching much of the regular commercial movies these days. Careful steps are taken to keep anything new. Again, they are making films based on historical stories as well as mythological elements. There have been various rumors circulating for some time now that Mahesh Babu may also appear as Ramudi in the future. And recently even a senior producer has gone viral giving an explanation.