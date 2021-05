ఎన్టీఆర్ తో సినిమా.. అలా హింట్ ఇచ్చిన బుచ్చిబాబు!

మొదటి సినిమాతోనే సూపర్ హిట్ అందుకున్నాడు సుకుమార్ శిష్యుడు బుచ్చిబాబు. గురువును మించిన శిష్యుడిగా ఆయనకు మొదటి సినిమా ఉప్పెనతోనే మంచి పేరు వచ్చేసింది. మెగా మేనల్లుడు వైష్ణవ్ తేజ్ కృతి శెట్టి కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన ఉప్పెన సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది. ఇక ఈ దర్శకుడు ఎన్టీఆర్ తో కాస్త సన్నిహితంగా ఉంటానని కొన్ని ఇంటర్వ్యూలలో వెల్లడించడంతో వీరిద్దరి కాంబోలో సినిమా వస్తుందని ప్రచారం పెద్ద ఎత్తున జరుగుతోంది. తాజాగా దీనికి సంబంధించిన హింట్ ఇచ్చాడు దర్శకుడు ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

From last few weeks it is being rumoured that Uppena director Buchi Babu Sana will direct a film with Jr. NTR. However, there is no official update about this news till now. But today Buchi Babu almost confirmed the news today while wishing NTR on his birthday.