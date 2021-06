మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్.జగన్మోహన్ రెడ్డిని కలవబోతున్నట్లు టాక్ వస్తోంది. గత కొంతకాలంగా రాజకీయాలకు దూరంగానే ఉంటున్న చిరంజీవి ఏదైనా సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఇండస్ట్రీ సమస్యలపై పలువురు నాయకులను కలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇక ఇప్పుడు సీఎంను కలవబోతున్నట్లు వార్తలు రాగానే ఒక్కసారిగా అనుమానాలు మొదలయ్యాయి.

English summary

Megastar Chiranjeevi along with few other core members from Tollywood are likely to meet Andhra Pradesh Chief Minister YS Jagan during the first half of July to request flexible ticket pricing and to discuss other issues related to cinemas in the state.