Pushpa Daakko Daakko Meka కాపీనా.. మ్యూజిక్ అక్కడి నుంచి, స్టెప్స్ ఎక్కడి నుంచి అంటే?

అల్లు అర్జున్ హీరోగా నటిస్తున్న పుష్ప సినిమా గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ఈ సినిమా ప్రకటించినప్పటి నుంచి ఈ సినిమా మీద భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అల్లు అర్జున్ కెరీర్ లో మొట్టమొదటిసారిగా పాన్ ఇండియా లెవల్ లో రిలీజ్ కాబోతున్న ఈ సినిమా మీద మెగా ఫ్యాన్స్ తో పాటు సాధారణ ప్రేక్షకులలో కూడా విపరీతమైన అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఆ అంచనాలను రెట్టింపు చేస్తూ ఈ సినిమా నుంచి వచ్చే ప్రతి అప్డేట్ ప్రత్యేకంగా ఉండేలాగా చూస్తున్నారు దర్శక నిర్మాతలు. అయితే తాజాగా ఈ రోజు ఈ సినిమా నుంచి దాక్కో దాక్కో మేక అనే ఒక సాంగ్ విడుదల చేయగా ఆ సినిమా మీద కాపీ మరకలు పడ్డాయి. దానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Dakko Dakko Meka, the first single from Pushpa The Rise was unveiled by the makers today. now copy allegations on Daakko Daakko Meka song arise in social media.