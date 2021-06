టాలీవుడ్ లీడింగ్ డైరెక్టర్ తో ధనుష్ ప్యాన్ ఇండియా సినిమా.. రేపే అధికారిక ప్రకటన!

దేశంలోని ప్రతిభావంతులైన నటులలో ధనుష్ ఒకరు అనడంతో ఎలాంటి సందేహం లేదు. తమిళ్ లో సంచలనాత్మక సినిమాలు చేస్తూ అక్కడ స్టార్ హీరోగా ఉన్న ఆయన పలు ఆసక్తికరమైన సినిమాలను లైనప్ లో పెట్టుకున్నారు. ఆయన చేస్తున్న దాదాపు అన్ని సినిమాలు కూడా తెలుగులో కూడా రిలీజ్ అవుతున్నాయి. అయితే ఆయన తెలుగులో డైరెక్ట్ సినిమా చేయబోతున్నారని దానికి సంబందించిన అధికారిక ప్రకటన రేపు వెలువడే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Tamil star Dhanush is one of the most popular stars all over India. as per reports Dhanush is finally debuting in the Telugu film industry in a straight Telugu film. Director Sekhar Kammula has successfully managed to convince Dhanush with a script and this movie is going to be a pan-India movie.