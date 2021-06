RRR Release Date Postponed: రాజమౌళి సంచలన నిర్ణయం.. మరో కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్!

ఇండియన్ బిగ్గెస్ట్ మల్టీస్టారర్ మూవీ RRR కోసం అభిమానులు ఏ రేంజ్ లో ఎదురుచూస్తున్నారో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. గతంలో.ఎప్పుడు లేనంత భారీ హైప్ ను క్రియేట్ చేస్తున్న ఈ సినిమా ఆల్ మోస్ట్ రిలీజ్ డేట్ దగ్గరకొస్తున్న ప్రతిసారి కూడా వాయిదా పడుతుండడం షాక్ కు గురి చేస్తోంది. అసలే రాజమౌళి ఆలస్యం చేస్తాడని అందరికి తెలిసిందే. దానికి తోడు కరోనా మరింత ఆలస్యం చేస్తోంది. ఇక ఇటీవల మరో కొత్త డేట్ ఫిక్స్ చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

Needless to say, fans are eagerly awaiting for the Indian Biggest Multistarrer Movie RRR. Creating an unprecedented amount of hype in the past, the film's most shocking delay every time the release date approaches. Everyone knows that the original Rajamouli will be late. In addition the corona is further delayed. It seems that another new date has been fixed recently,