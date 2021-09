Balakrishna కోసం పవర్ ఫుల్ టైటిల్ సిద్దం చేసిన మలినేని.. మాములుగా లేదుగా!

నటసింహ నందమూరి బాలకృష్ణ ప్రస్తుతం బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో అఖండ అనే సినిమా చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అన్నీ సవ్యంగా జరిగితే ఈపాటికి సినిమా రిలీజ్ కూడా అవ్వాల్సి ఉంది కానీ కరోనా సెకండ్ వేవ్ కారణంగా సినిమా రిలీజ్ వాయిదా పడింది. ఇప్పుడు సినిమా షూటింగ్ పనులు పూర్తి కాగా ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో బిజీగా ఉంది. ఆ సంగతి పక్కన పెడితే ఈ సినిమా పూర్తయిన వెంటనే బాలకృష్ణ గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేయబోతున్నాడు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన తాజాగా ఆసక్తికర విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ వివరాల్లోకి పరిశీలిస్తే

Gopichand Malineni is going to helm the upcoming project of Nandamuri Balakrishna has finalized heroine for balakrishna. as per reports shruth hassan gave nod to act with balakrishna.