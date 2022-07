క్రికెటర్ కేఎల్ రాహుల్, బాలీవుడ్ హీరోయిన్ అతియాశెట్టి పెళ్లి వార్తలు బాలీవుడ్ మీడియాలో మరోసారి గుప్పుమన్నాయి. గత కొద్దికాలంగా ఈ ఇద్దరు సెలబ్రిటీల వివాహం మీడియాలో పతాక శీర్షికలను ఆకర్షిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే రాహుల్‌తో పెళ్లి గురించి అతియా తండ్రి, నటుడు సునీల్ శెట్టి స్పందించారు. అయితే అతియా, రాహుల్ పెళ్లి ఎప్పుడు జరగబోతుందనే విషయంపై వారు ఇచ్చిన క్లారిటీ ఏమిటంటే..

English summary

Cricketer KL Rahul and Bollywood heroine Athiya Shetty are getting ready for marriage. As per reports, These two celebraties are preparing for marriage in December 2022.